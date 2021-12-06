Zonguldak BEÜ öğrencileri Bakiler İlkokulu'nu ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gökçebey Bakiler Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gönüllülük Projeleri dersi kapsamında, Gökçebey Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökçebey Belediyesi desteğiyle, Gökçebey Bakiler Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor, eşlik etti. Meslek Yüksekokulu öğrencileri ana okul ve ilkokul öğrencilerine kendi hazırladıkları hediyeleri verdikten sonra, uçurtma uçurup, oyun oynadılar.

Ziyaret sonunda Bakiler Okulu Müdürü Naşit Yılmaz duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.