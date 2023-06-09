Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Kilimli Anadolu Lisesi protokol imzaladı

Oldukça geniş kapsamlı içeriği olan protokol dahilinde öğrenciler eğitimleri boyunca birçok imkanlardan ‘yarı üniversiteli' olarak yararlanacaklar.

Öğrenciler ‘yarı üniversiteli' konumuna taşıyacak olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Kilimli Anadolu Lisesi arasında “Eğitimde Ortaklık Protokolü'nü” imzalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile imzalanan protokol ile öğrencilerin eğitimde daha donanımlı duruma gelmelerinin yanında üniversitenin birçok imkanından yararlanarak üniversite ortamını tanıma fırsatına sahip olacaklar.

İki kurum arasında yapılan eğitim ve öğretim ortaklığı hakkında bilgi veren Kilimli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Bayrak “İçeriğinde Öğrenci Eğitimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal, Kültürel, Teknolojik Çalışmalar ve Sağlık, Beslenme başlıklarının yer aldığı, şimdiye kadar çok örneği olmayan ve Zonguldak'ta ilk olacak olan oldukça geniş kapsamlı protokol imzaladık. Lisemizdeki tüm öğrencilerin Bülent Ecevit Üniversitesi'nin akademik kadrosundan, bilgi birikiminden, altyapı imkanlarından ve protokolün en güzel tarafı olan üniversitenin tecrübelerinden faydalanmasını sağlayacağız. Protokolün yazımı aşamasında emeği geçen İngilizce Öğretmenlerimiz Hüseyin Kahveci ve Filiz Kahveci'ye, tüm süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Kilimli Eski Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız'a, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akgün'e, Bülent Ecevit Üniversitesi Kilimli Mesleki Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Adnan Topuz'a ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer “İmzalanan protokolün iki taraf içinde hayırlı olsun, Kilimli ilçesinde daha önceden 5 yıl görev yaptım ve tekrardan bir şeyler yapmak mutluluk ve gurur verici. Protokol kapsamında hangi konu olursa olsun her türlü desteği vereceğim. Protokol oldukça zengin içerikli, ayrıntılı ve çok iyi hazırlanmış” dedi.

Protokolde imzası bulunan Okul Müdür Yardımcısı Eda Ateş Gebedek “Protokol ile üniversitemizin tecrübesinden yararlanarak, eğitimde yeni yaklaşımlar, eğitim metotları, rehberlik, soru hazırlama teknikleri ve eğitim-öğretimin birçok alanları ile ilgili kendimizi geliştirebileceğiz” diye konuştu.

Protokolün yazımında yer alan Kilimli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Hüseyin Kahveci “Artık Kilimli Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir ayağı lisede bir ayağı da üniversite de olacak. Bir nevi öğrencilerimiz lisede iken üniversiteli olacak. Bu çok geniş bir proje. Protokolde sadece eğitim-öğretim ayağı olmayacak. Üniversitemiz ile drama, müzik, teknoloji, sosyal medya kullanımı, Web2.0, Web3.0'ın eğitime entegrasyonu, AR-GE çalışmaları ve çok daha fazla konularda iş birliğimiz olacak” dedi.

Protokol yazımı esnasında emeği geçen okulun İngilizce öğretmeni Filiz Kahveci “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile öğrencilerimizin İngilizce'nin öğrenimi, dilin etkin kullanımı konularının ilerlemesinin yanında, üniversitelerimizin yabancı diller bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Üniversitemiz ile öğrencilerimizin Model United Nations (MUN) çalışmalarını ortaklaşa yapmalarını hedefliyor ve bu alanda kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.