Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecek

Tutulmaz, herkesin bu alandaki çalışmalara destek vermesi gerektiğini ifade ederek "Şunu bir iki yıl sonra hepimiz göreceğiz. Zonguldak'a gelmemeyi bir eksiklik olarak hissettireceğiz" dedi.

2018 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında "Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi BAKKA'nın hibe desteği ile birlikte başladı. 27 ay sürmesi planlanan 918 bin 959 liralık projeye Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 689 bin 219 TL'lik destek sağlandı. Şehrin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların kısa süreli de olsa doğa ile buluşmasını sağlamak üzere Zonguldak'ın doğa sporları, trekking-hiking, doğa yürüyüşü gibi benzer aktivitelerle tanıtılmasına, spor ve turizmin bütünleşik değer haline dönüştürülmesine katkı sağlanması için hayata geçirilen proje ile başarılı doğa sporcuların da yetiştirilmesine dolaylı olarak katkıda bulunuluyor. 4.5 kilometre uzunluğundaki parkurda başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, WC, oturma grupları, ziyaretçi merkezi, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı fiziksel düzenlemeler yer alıyor.

"Yürüyüş mesafesinde şelale"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; beraberinde kurum amirleri ile birlikte 4.5 kilometrelik parkuru tamamladı. Parkurun ilk etabında yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Tutulmaz, ardından ikinci etabı gezdi. Kanyonun kent merkezine yürüyüş mesafesinde olmasının büyük avantaj olduğunun altını çizen Vali Mustafa Tutulmaz, kentin turizm açısından çok yönlü bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tutulmaz, "Bugün Harmankaya Şelalelimizin iki etaptan oluşan projesinin birinci etabının tamamlanması dolayısıyla birlikte alanı gezdik. gezmeye devam ediyoruz. İkinci etabı gezeceğiz. Turizm; ülkelerin, illerin, yerleşim yerlerinin en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Sosyal hareketlilik açısından bulunduğu illere çok yönlü katkısı açısından turizm olmazsa olmaz. Zonguldak ilimiz de bu yönüyle baktığımızda birçok turizm değerini bünyesinde taşımaktadır. Ancak bu değerlerin vatandaşımızın günlük hayatının bir parçası haline getirebilmek yani daha kolay buralara ulaşımı sağlayabilmek önemliydi. Bu konuda da daha önceki valilerimizin başlatmış olduğu Harmankaya Şelalesi ile ilgili projeyi biz devam ettirerek kısa sürede ilk etabını tamamladık. Turizme katkı yapabilecek hale getirdik. Burada hem BAKKA'nın hem de ZONTAB (Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği) katkılarıyla ilk bölümünü tamamladık. Buranın ilimize çok yakın olması önemli. Yürüyüş mesafesinde bir şelale, günlük hayatta herkesin buraya gelip buna benzer diğer doğal güzellikleri yakinen görme ve bu güzellikleri yaşama imkanı var. Bugüne kadar emeği geçen Özel İdare ve BAKKA çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Zonguldak'a gelmemeyi bir eksiklik olarak hissettireceğiz"

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra endüstriyel ve kültürel mirasının da varlığına dikkat çeken Vali Tutulmaz, önümüzdeki süreçte kentin çok yönlü turizm atağına geçeceğini ve gereken herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı. Vali Tutulmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlimizin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan turizme çok yönle bakmamız lazım. Endüstriyel mirasla, doğal güzellikleriyle, doğa turizmiyle, kültür turizmiyle, Kültür Bakanımızın açıkladığı tren yolunun yeniden faaliyete geçmesiyle, nostalji treniyle çok yönlü şekilde turizme eğilmemiz lazım. Bunu sadece kamudan da beklememiz lazım. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar her yönünden tutması lazım. Çalışmaları kamu olarak biz yürütüyoruz. Ancak gelen ziyaretçilerimize ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacak hediyelik eşyalar ve benzeri tasarımların da girişimcilerimiz tarafından yapılması lazım. Gelen herkes bulunduğu yerdeki anıları beraberinde götürmek ister. Hediyelik eşya ve benzeri çalışmalar da bu anıların kişilerle beraber gitmesini sağlar. Onun için girişimcilerimize de davetiye çıkartıyoruz. Turizm çok yönlü herkesin desteği ile harekete geçebilecek alandır. Sadece kamu ile yürüyecek bir şey değildir. Herkes bu alanda çalışma yaparsa Zonguldak'ın kalkınmasına ve gelişmesine hep beraber katkı sağlamış oluruz. Şunu bir iki yıl sonra hepimiz göreceğiz. Zonguldak'a gelmemek bir eksiklik olarak hissettireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla. İnşallah Zonguldak'a gelmemek bir eksiklik olacak insanlarda. Biz alt yapıyı o hale getireceğiz. Çok sayıda yerli ve yabancı turistleri hem doğal güzellikleri, maden müzesi, endüstriyel miras gibi çok yönlü çalışmayı hep beraber yapacağız."

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler ardından kanyondan ayrıldı.