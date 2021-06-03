Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Uzun Mehmet Camii ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak üzere Zonguldak'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımına 2019 yılında başlanan ve yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii ve 2016 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos Limanı'nda açılış yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kente gelecek olması heyecana neden oldu. İlk olarak 6 bin kişilik kapasiteli Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı kılacak olan Erdoğan, caminin açılışını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapımı tamamlanan maske fabrikasının açılışına katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ziyaret ve açılışlarının ardından Filyos Limanı'ndaki açılışa katılacak. Erdoğan'ın Filyos Limanı'ndan vereceği müjde ise merakla bekleniyor.