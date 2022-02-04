İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Madenci Anıtı’nda yarın yapacağı miting öncesinde Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda yarın yapacağı miting öncesinde Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gelecek. Erdoğan, 13:00'da Madenci Anıtı'nda miting yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesinde hummalı bir çalışma başladı. Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda miting yapması nedeniyle Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı, araç giriş çıkışına izin verilmiyor.


Diğer yandan cadde ve sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları ile süslendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.