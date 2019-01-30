Zonguldak Emniyeti bilgilendirme toplantıları düzenliyor

Rat Mahallesi ile mahalle ziyaretlerine başlayan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da eşlik etti. Bağlık Mahallesi sakinleriyle de buluşan ekipler, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları, 155 polis imdat hattını aramaları ve gerekli bilgileri vermeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu. Gereksiz yere 155 hattının meşgul edilmemesi de ifade edildi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün güvenli internet ile ilgili öğrencilere verilen eğitimler ile öğrencilere verilen trafik eğitimleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları konusunda da bilgiler verildi. Hırsızlık ve 'narko terör' olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti de anlatıldı. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için bilgilendirmeler yapıldı. Öte yandan bilgilendirme toplantılarına katılan Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 19 mahalleye bizzat gideceklerini ifade etti. Ziyaretlerde İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'UYUMA' uygulaması da tanıtılarak uygulamanın kapsamı hakkında bilgiler verildi.