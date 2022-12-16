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Zonguldak Emniyeti'nde yangın tatbikatı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı düzenlendi.


Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Ekipleri katılımı ile emniyet personeline yönelik yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrasında İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verildi.

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