Zonguldak Emniyeti'nden Güven, Huzur uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü güven, huzur uygulaması gerçekleştirdi.30 Aralık 2020 günü polis Bölgesinde 280 personel 70 ekip ile yapılan güven huzur uygulaması kapsamında; 3 bin 642 şahıs sorgulandı. Bin 121 araç ile 388 işyeri denetlendi. 8 metruk bina kontrol edildi.

12 park bahçe kontrol edildi, 1 şahıs gözaltına alındı. 9 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden 49 bin 793 TL ceza kesildi. 6 şahsa sokağa çıkma ihlalinden 2 bin 352 TL, 5 şahsa sosyal mesafe/maske ihlalinden 5 bin 400 TL, 3 işyerine de 7 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 64 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.