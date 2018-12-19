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Zonguldak Emniyeti'nden "sahte içki" operasyonu

Zonguldak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 25 şişe sahte içkiye el konuldu.

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 25 şişe sahte içkiye el konuldu.


KOM Daire Başkanlığı Koordinesinde 81 ilde, "Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği” ile ilgili Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve KOM Grup Amirliği koordinesinde Zonguldak İli Merkez, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Alaplı ve Ereğli ilçelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Alkollü eğlence yerleri başta olmak üzere toplamda, 56 iş yerinde, 168 emniyet personeli, 4 Vergi Dairesi Personeli, 1 Dernekler Müdürlüğü Personeli ve 1 Kültür Turizm Müdürlüğü personeli ile denetim yapıldı. Denetimlerde toplamda, 5 alkollü işyerinin “Belediye Ruhsatı” olmadığı, 5 Alkollü iş yerinin “TAPDK” belgesinin olmadığı tespit edildi.


Öte yandan Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde 2 iş yerinde “sahte” olarak değerlendirilen toplamda 25 adet muhtelif ebatlarda alkol şişesine el konularak, adli işlem yapıldı.

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