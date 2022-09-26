İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak-Ereğli Karayolu'nda çökme meydana geldi

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle yaklaşık 500 metrelik mesafede trafik tek şeritten veriliyor.


Zonguldak-Ereğli arası karayolunun yapımı yaklaşık 5 yıl önce tamamlanırken, yolun bir bölümünde aşırı yağışlar sonrası çökme meydana geldi. Zonguldak istikametinde yol kenarında meydana gelen çökme nedeniyle karayolları ekipleri işaretleme yaparak yaklaşık 500 metre mesafede trafik tek şeritten veriliyor. Sürücüler bir süredir yolun bir bölümünde tek şeritten seyir ederken, yetkililerin bir an önce yolu tamir etmesini istedi. Zonguldak-Ereğli karayolunda özellikle son bahaar ve kış aylarında yoğun sis meydana geldiğini ve işaretlemelerin bile yetersiz kaldığını belirterek, üzücü bir olayın yaşanmaması için yolun bir an önce yapılıp yeniden çift şeritli olarak trafiğe açılmasını beklediklerini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.