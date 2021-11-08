Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Hafta içi sabah erken saatlerde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar sisle karşılaşırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yüksek kesimlerde yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının hafta içinde 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.