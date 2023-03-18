"Zonguldak Genel Ticaret Günleri" yoğun katılımla kapılarını açtı

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları (ZONSİAD) Derneği ev sahipliğinde "Genel Ticaret Günleri" yoğun katılımla kapılarını açtı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 15 gün içerisinde Karadeniz Gazı ulusal ağa bağlanacağı müjdesini verdi.

ZONSİAD ev sahipliğinde Zonguldak Valiliği ve Zonguldak TSO'nun da paydaşlığını yaptığı Genel Ticaret Günleri kapılarını açtı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler etkinlikte yer aldı. Etkinliğin sunuculuğunu ise TGRT Haber sunucusu Mehmet Aydın ile radyo sunucusu Hop Dedik Ayhan gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Tıskaoğlu, "Zonguldak, yeni Filyos Gazı ile beraber enerji kenti olmaya namzet, aynı zamanda sanayicisiyle, girişimcisiyle artık bir sanayi kenti olmaya da namzet. Çok mutluyuz. Gururluyuz. Zonguldak artık başka lige gidiyor. Başka yere gidiyor. Bizler de kum tanesi olarak katma değer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir de Zonguldak'ın son yıllarda toparlandığına dikkat çekerek "Çok şükür son yıllarda aklını başına alıp yukarıya doğru tırmanma, tekrar toparlanmaya başlamıştır. Zonguldak'ın geleceği çok parlaktır. Bizler neler yapmalıyız. Biz bütün toplantılarda Zonguldak'ın güçlü ve zayıf yönlerini konuşurken güçlü bir lobicilik ve Zonguldak'ın eksikliğinden bahseder dururuz. Bu konu hakikaten Zonguldak'ta güç birliği yapmak, vizyon etrafında kenetlenmek bugüne kadar yaşadığımız zorlukların belki ana sebeplerinden birisi bunu başaramamız. Çok şükür son yıllarda çok güzel adımlar atılmaya başlandı" diye konuştu.

"Yatırımlarla yeniden o eski üst ligdeki Zonguldak'ı oluşturacağız"

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'taki yatırımlara dikkat çekerek, "Üretmek lazım üretmeden belirli bir şekilde toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmemiz mümkün değil. Üretimin olduğu yerde insanlara iş vardır. Aş vardır. Bu da huzuru orada yaşama sevincini beraberinde getirir. İlimizde de inşallah bunun emarelerini görmeye başladık. Yanıbaşımızda çok kısa süre içerisinde ülkemizin de önemli bir yatırımı olan Filyos bölgesinde doğalgazın karaya çıkacağı ve milletimizin hizmetine sunacağını burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah kısa sürede önümüzdeki 10-15 gün süre içerisinde onun da açılışı yapılarak vatandaşlarımızın milletimizin hizmetine sunulacak. Daha önce kömürle ülkemizin enerjisi oluşurken şimdi hem kömür hem de doğalgazla ülkemizin enerjisini oluşturmaya devam edecek. Ülkemizin kalkınmasına vesile olacak. Ülkemizin kalkınmasının itici gücü olacak. Yeniden Filyos'taki doğalgaz ve diğer yatırımlarla OSB'lerle, balıkçılık alanındaki planladığımız yatırımları devreye sokabilirsek yeni ticaret imkanlarıyla limanlarımızla yeniden o eski üst ligdeki Zonguldak'ı oluşturacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri, fuara destek veren iş insanlarına plaket verdi. Protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılar fuarı gezdi.