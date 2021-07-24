Zonguldak halk pazarındaki fiyatlar yüz güldürdü

Zonguldak'ta hafta sonu kurulan halk pazarında fiyatların düşük olması vatandaşları memnun etti.

Salgınla birlikte uzunca bir süre kapatılan ve tedbirlerle yeniden açılarak satış yapılan halk pazarında yaz mevsiminin de etkisiyle fiyatlar yarı yarıya indi.

Vatandaşlar maske, mesafe kuralına göre halk pazarında alışveriş yaptı. Patatesin kilogramı 3 TL, domates 2 ila 4 TL, salatalık 1 ila 3 TL, patlıcan, soğan, biber, fasülye 3 TL'den alıcı buldu. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzun kilosu 1.5 TL'den satılırken üzüm 8 ila 10 TL, kiraz 5 TL'den satıldı. Yeşillik grubunda ise marul 5 TL, maydonoz 1,5 TL, roka 1,5 TL, semiz otuz5 TL ile bamya 10 TL'den alıcı buldu.