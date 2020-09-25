İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Havalimani pist çalışmaları yerinde incelendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nın pist çalışmaları yerinde incelendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nın pist çalışmaları yerinde incelendi.


TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya beraberinde Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun Zonguldak Havalimanına yapılan pist uzatma çalışmalarını yerinde inceledi.


Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin gelinen nokta ve yapılacak işler hakkında heyete bilgiler aktarılarak, 1 Ekim tarihinden itibaren başlanılacak olan mevcut pistin genişletilmesi çalışmaları koordine edilerek havalimanının eksikleri hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.