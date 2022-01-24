İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nda uçakların rahat iniş ve kalkış yapmaları için pist ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nda uçakların rahat iniş ve kalkış yapmaları için pist ilaçlama çalışmaları devam ediyor.


Yoğun kar yağışı yüzünden Türkiye'nin birçok yerinde uçuş seferleri iptal edilirken Zonguldak Havalimanı uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya, açıklamasında Zonguldak Havalimanına inen uçakların eksi, buzlu havalarda rahat iniş ve kalkış yapabildiklerini ifade etti. Kahya, "Havaalanımıza karlı ve buzlu havalarda inen ve kalkan uçaklarımızın buzlanmaya karşı ilaçlanması için Almanya'dan ithal ettiğimiz De-İcer (Enteiser) aracı Buz çözücü araçla yapılan ilaçlama sonucu hava sıcaklığı – (eksi) derecelerde de olsa uçaklarımızın kalkışında sorun yaşanmıyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.