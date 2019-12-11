Zonguldak heyeti 'Sera OSB' için Hollanda'ya gitti

Zonguldak heyeti sera osb için Hollanda'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığındaki heyette Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Tarım İhtisas OSB Müdürü Özgür Okur, ZONÇEB Müdürü Hakan Farizoğlu, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Müdürü Mustafa Ayhan İnanır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, Yatırımcı firma temsilcileri yer alıyor. 13 kişilik Zonguldak Heyeti, arsa tahsisi yapılan ve projesi bakanlık tarafından onaylanan Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili teknik incelemelerde bulunmak üzere Hollanda'ya gitti.

8 Aralık'ta İstanbul'dan hareket eden heyet; Amsterdam, Moerdijk ve Naaldvijk şehirlerinde bulunan FloraHolland Flower Auction Naaldwijk , Vilosa Kalanchoe, Barendse Gerbera, Eetcafe De Bonte Haas, Delphy Improvement Centre, Agro Energy / Blue Radix, Van der Waal Sweet Peppers , GreenPack Tomato Grading and Packing, World Horti Centre, BMC Moerdijk gibi sera ve tarımsal faaliyetlerle ilgili firmalarda yapılan incelemeler sonrasında 11 Aralık'ta Zonguldak'a geri dönecek.