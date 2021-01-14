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Zonguldak İl Sağlık Müdürü Covid-19 aşısı oldu

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Ertuğrul Güner ve beraberinde Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun ve sağlık çalışanları aşılarını oldular.


Atatürk Devlet Hastanesi aşı poliklinikte yapılan aşıların ardan bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner konuşmasında şöyle dedi:


“ 21 Mart 2020 tarihinden bu tarafa şehrimizi etkileyen Covit-19 pandemisinde yeni bir aşamaya gelinmiştir. Bu salgından kurtulup eski normal günlerimize dönebilmenin yolu aşılamadan geçmektedir. Bugünden itibaren İl genelinde 10.383 sağlık personeline inaktif Covid-19 aşısı uygulanmaya başlanmıştır. Hedefimiz 10 gün içinde tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini bitirmektir. Daha sonrasında Bakanlığımızın belirlediği öncelik sırasına göre diğer vatandaşlarımız aşılanmaya başlanacaktır. Kişiler kendilerinin aşıya hak kazanıp kazanmadıklarını e-nabız üzerinden veya 2023'e SMS atarak ( AŞI TCNO Kimlik seri No'nun son dört hanesi aralarda boşluk bırakarak ) öğrenebilirler. Aşıya hak kazananlar MHRS üzerinden Aile Hekimleri ve Hastanelerden randevu alarak aşılarını olabileceklerdir. Eski normal günlere sağlıklı olarak dönebilmek için gereken aşı uygulanmasının şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim.”

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