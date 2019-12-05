Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü'nde hedeflere ilişkin değerlendirme toplantısı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu başkanlığında İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan, Şube Müdürü Özgür Tanrıverdi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Sadık Kılıç, BAKKA Uzmanı Mustafa Ayhan İnanır ve Zonguldak Esnaf ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Rukiye Kır'ın katılımıyla hedef ve İPA değerlendirme toplantısı yapıldı.