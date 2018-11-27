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Zonguldak İşletme Müdür Yardımcısı göreve başladı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kdz.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli İşletme Müdürlüğü emrinde Alaplı Orman İşletme Şefi iken ataması Zonguldak İşletme Müdürlüğü emrine Müdür Yardımcısı olarak gerçekleşen Bahri Yücel görevine başladı.


Zonguldak İşletme Müdür Yardımcısı Bahri Yücel' in göreve başlaması nedeniyle Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Bölge Müdür Yardımcıları Cevdet Çiçek ve Orhan Şahin, Personel Şube Müdürü Emine Ak ve Zonguldak İşletme Müdürü Kemal Esat Topuz da hazır bulundu. Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Alaplı İşletme Şefliği görevinden Zonguldak İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bahri Yücel'e “Hayırlı Olsun” diyerek, yeni görevinde başarılar diledi.

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