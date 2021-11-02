Zonguldak-İstanbul karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-İstanbul karayolunda Zonguldak istikameti tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçların birbirine girdiği kazada E.Y isimli bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.Y isimli kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araç sürücülerinden birinin aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Polis kazaya karışan otomobilin şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazanın ardından polis ve itfaiye ekipleri yere sızan mazotu temizlemek yolu kısa süreliğine kapattı. Kapatılan yol nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ardından itfaiye ve polis ekipleri yolu temizlemek için yola talaş döktü.