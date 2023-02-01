Zonguldak-İstanbul karayolunda kazalar peş peşe geldi

Ekipler tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını günün erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde geceden bu yana kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolu Kdz. Ereğli istikametine seyreden sürücüler yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıktı. Bir araç refüje çarparak kara saplandı. Başka bir sürücü ise kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan bir sürücü ise yol kenarına park ettiği aracının lastiklerine zincir taktı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaşanan kaza dolayısıyla güzergah üzerinde trafiği kontrolünü sağladı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yolu temizledi.

Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.