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Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Zonguldak Kömürspor, Demir Grup Sivasspor’un 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor’un 19 yasındaki orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor’un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer’i kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor'un 19 yasındaki orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor'un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer'i kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor transferin son gününde hareketli saatler yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor'un 19 yasındaki genç orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor'un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer'i transfer etti. 3 oyuncu Kömürspor'la resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil oldu.


Erzincan Belediyespor altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç oyuncu Göztepe ve Antalyaspor formalarını giydi. Özvardar ise Zübeyda Hanım Kolejleri Çamdibi Altınokspor altyapısında yetişerek sırasıyla Bucaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor formalarını giydi. Genç oyuncu Özvardar'ın 3. Lig'de 18 maçı bulunuyor. Muhammet Özvardar'ın 3. Lig'de Altay forması ile 1 golü bulunuyor.

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