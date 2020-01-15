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Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaşacak

Zonguldak Kömürspor altyapısı Beşiktaş ve Kasımpaşaspor ile karşılaşacak.


TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un altyapı çalışmaları antrenör Muhammet Şafak yönetiminde Fener Sahası ve Dilaver Erdoğan Demir sahasında devam ediyor. Hemen hemen Türkiye genelinde bir çok turnuvaya katılan minik elmaslar gösterdikleri performansla göz dolduruyor.


Zonguldak Kömürspor altyapısı yeni bir turnuya katılmanın heyecanını yaşıyor. Kırmızı Lacivertli takım hafta sonu İstanbul'da mini bir turnuvaya katılacak. Zonguldak Kömürspor altyapısı turnuvada Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Kasımpaşaspor ile karşılaşacak. Kırmızı Lacivertli takım Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı yenerek turnuvada madalya hedefliyor.


Ardından Kırmızı Lacivertli takım turnuva sonunda ise gerekli şartlar oluştuğu takdirde Beşiktaş'ın misafiri olarak, hafta sonu Vodofane Park'da oynanacak olan Beşiktaş-Sivas karşılaşmasını izleme şansı bulacak.

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