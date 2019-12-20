Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızı-lacivertli takım, 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girecek. Kırmızı-lacivertliler Antalya'da 2 haftalık bir kamp yapacak. Zonguldak Kömürspor kamp programında en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Takım kamp süresince anlaşmış olduğu oyuncuları da kamp kadrosuna dahil edecek.

Zonguldak Kömürspor kampı 4 yada 5 Ocak tarihleri arasında sonlandırarak kente geri dönecek. Kırmızı-lacivertli takım ardından kendi tesislerinde 11 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.