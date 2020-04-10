Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Liglerin haziranda başlaması mümkün değil"

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Başkan Hakan Hürfikir, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin haziran ayında başlamasının mümkün olmadığını belirterek, liglerin iptal edilmesinin en doğru karar olduğunu ifade etti.

Hürfikir, liglerin haziran ayında başlayamayacağını vurgulayarak, "Korona virüs salgını Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her gün kayıplarımız artıyor. Devletimiz salgını önlemek için canla başla uğraşıyor. Bizler de futbol kulüpleri olarak Bakanlığın evde kal çağrılarına uyuyoruz. Evdeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu liglerin haziran ayında başlayacağını düşünüyor. Bence bu gidişle zor. Çünkü yayılım devam ediyor. İlk önce sağlık. O yüzden ben liglerin haziran ayında başlayacağını düşünmüyorum" dedi.

"Oyuncuların psikolojileri bozuldu"

Futbolcuların psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Hürfikir, "Oyuncularımızla telekonferans yönetimiyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Onlarla konuştuğumuzda evde kaldıklarını söylüyorlar. Ancak salgının korkusu ve paniği nedeniyle psikolojileri bozulmuş. Onları da anlıyorum. Korona virüs salgını devam ederken liglerin oynanması mümkün değil. Bence ligler iptal edilmeli. Birçok kulüp de bu kararı bekliyor. Ya da oynanacaksa haftada 2 maç şekilde oynanır ve hemen bitirilebilir. Çünkü durum kötü. Bana göre adaletli olan liglerin iptal edilmesi. Alternatif çözüm olarak da tablonun aynı şekilde tescil edilmesi" şeklinde konuştu.