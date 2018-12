Zonguldak Kömürspor, Burak Can Et ile yolları ayırdı

Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, 1 yıllık sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Burak Can Et ile yolları ayırdı.

9 yıldır Zonguldak Kömürspor forması giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusu Burak Can Et, Kömürspor yönetimi ile iki taraflı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kırmızı-lacivertli oyuncu bugün Kömürspor kulüp binasına gelerek sözleşmesini feshettikten sonra kulüpten ayrıldı.

Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli sağ bek oyuncusu Burak Can Et, ortak alınan karar olduğunu söyleyerek, "Teknik direktörümüz Cahit Terzi ve Genel Kaptanımız Hakan Hülfikir'le görüşüyoruz. Ama bir türlü dikiş tutturamadık. Zaten 2-3 senelik de bir sakatlık durumu var. Oynadık 5-6 maç ama olmadı. Böyle bir karar alındı, saygı göstermek zorundayız. Nasıl sezon başı iyi niyet göstererek kabul ettiler, şimdi de böyle bir tercih varsa saygı duyacağız. Ortada art niyetin olmadığını biliyorum. Bu karşılıklı konuşarak anlaşılan bir şey. Futbolda bunlar var. Saygı duyacağız. Bu zamana kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Gelinen nokta böyle olmasaydı daha güzel olurdu. 9 yılımı burada geçirdim. Hiçbir pişmanlığım yok. Ama bunlar futbolda var. Takımdan ayrılmak ya da gönderilmek bunlar olağan şeyler. Şu an birebir hiç kimseyle görüşmedik. Teklif gelmedi. Bakacağız. İhtiyacı olan takım var mı, yok mu. Arayan soran illa ki olacak. Ön ayak olan ağabeylerimiz de olacak" dedi.