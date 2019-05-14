Zonguldak Kömürspor'un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Demir, yeni sezonda mevcut kadroyu korumak istediklerini söyledi.

Zonguldak Kömürspor Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, önceliklerinin takımdaki oyuncuların borçlarını kapatmak olduğunu söyleyerek, yeni sezonda takımın başına dışarıdan bir hoca düşündüklerini belirtti. Zonguldak Kömürspor'un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, "Şu anda ekonomik yönde dar boğazdayız. Diğer takımlar da büyük sıkıntılar çekiyor. Mevcut futbolculara borcumuz var. Önceliğimiz oyuncularımızın borçlarını kapatmak. Ondan sonra da bu dar boğazdan çıkmamız gerek. Bayrama kadar yönetimle bir toplantı yapacağız. Zonguldak Kömürspor'a destek verecek kişileri yönetime alacağız. Sonra da yeni sezon çalışmalarına başlayacağız" dedi.

"Caner'le yola devam etmek istiyoruz"

Başkan Caner'le yola devam etmek istediklerini ifade eden Demir, "Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner'le bir sorunumuz yok. Onun bizle varsa zaten söyler. Biz onunla yürümeye devam etmek istiyoruz. O bu takıma yeri geldi işinden daha çok önem verdi. Onunla 2 şampiyonluk yaşadık. Başkanımız Süleyman Caner'le bu yolda devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mevcut kadroyu korursak şampiyon oluruz"

Zonguldak Kömürspor Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, mevcut kadroyu koruyacaklarını söyleyerek, "Bu sezon şanssızlıklar yaşadık. Bu ekonomik dar boğazda mevcut kadroyu korursak bence bu sezon şampiyon oluruz. Çünkü biz gibi diğer takımlarda sıkıntıda. Bu takımı korursak bana göre gelecek sezon şampiyon oluruz. Yeni sezonda ekonomik sorunları aşarsak Onur Eriş'i geri alırız. Samsunspor Yönetimiyle de konuştum. Onlarda Onur'u bize kiralama konusunda söz verdi. Eğer gelecek sezon aynı kadroyu korursak Onur Eriş'i kadromuza katacağız. O her zaman bizim için çok büyük güç" açıklamasını yaptı.

"Dışarıdan bir hoca düşünüyoruz"

Demir, "Cahit hoca ayrılacağını açıkladı. Saygı duyuyoruz. Biz de yolumuza bakacağız. Ama gördük, denedik. Cahit hoca olsun, Şenol hoca olsun. Yönetim olarak dışarıdan hoca düşünüyoruz. Yeni sezonda dışarıdan bir hocayı takım başına getireceğiz" diye konuştu.