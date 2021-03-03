Zonguldak Kömürspor grizu faciasında şehit olan 263 madenciyi unutmadı

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor'da teknik heyet ve futbolcular, 1992 yılında grizu faciasında hayatını kaybeden 263 şehit madenciyi andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 1992 yılında TTK Kozlu Müessesesinde gerçekleşen grizu faciasında yaşamlarını yitiren 263 şehit madencilerin anısına Kozlu Müessesesinde tören düzenledi. Törene Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, teknik heyet ve futbolcular da katıldı.

Ardından Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Zonguldak Kömürspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, 263 şehit madencilerin ismi yazılı olan anıta giderek şehit madenciler için çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak Kömürspor'un bu anlamlı hareketi ise kırmızı-lacivertli taraftarlardan büyük takdir topladı.