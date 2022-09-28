Zonguldak Kömürspor, Kastamonu 1966 maçını Devrek'te oynayacak

Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda yapımı devam eden tartan pist ve koltuk çalışması nedeniyle 15 Ekim'de oynanacak olan Kastamonuspor 1966 müsabakasını Devrek İlçe sahasında oynayacak.

Zonguldak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Timur Uzun, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak Kömürspor A.Ş Başkanı Hakan Hürfikir, yüklenici firma yetkilisi Nurullah Gonca, Zonguldak Kömürspor'un maçlarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynayıp oynamayacağı konusunda Gençlik Spor İl Müdürlüğünde toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonucunda Zonguldak Kömürspor'un 5 Ekim'de oynayacağı Karacabey Belediyespor müsabakasını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynamasına ve 15 Ekim'de oynanacak olan Kastamonuspor 1966 müsabakasının ise Devrek İlçe sahasında oynanmasına karar verildi.

Diğer taraftan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapımı devam eden tartan pist ve koltuk işleminin 30 Ekim'de Kömürspor Kocaelispor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.