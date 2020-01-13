Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Caner: "Kulübü almak isteyene kapımız açık"

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, eski milli futbolcu Tümer Metin'in Zonguldak Kömürspor'la ilgi açıklamalarına değinerek, kulübü almak istiyorlarsa kapılarının açık olduğunu ve daha önce Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın da takımı istediğini söyledi.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Tümer Metin'in tesis yardımıyla ilgili açıklamalarına cevap vererek, "Tümer Metin, Zonguldaklı ve buranın çocuğu. Zonguldak Kömürspor ile ilgili bir tasarrufta bulmak istiyorsa bizim her zaman kapımız açık. Zonguldak Kömürspor'da göreve geldiğim günden beri federasyon nezdinde futbolcu transferi konusunda bazı noktalarda kendisini aradığım oldu. Yardım ve futbolcu nezdinde onunla görüşme yaptık. Özellikle tesis yardımıyla ilgili biz tesis yardımı alamadık. Her sene başvurmamıza rağmen alamıyorduk. Tesis yardımı için kendisinden yardım istedik. Tadilat için projemizi gönderdik. Bunun yanında Ertuğrul Sağlam hocamıza da söyledik. Kendisi bizzat federasyona gitti görüştü. Netice de 100 bin TL bir tesis yardımı aldık. Kim ne yaptıysa bunu açıkladım. 100 bin TL ile nasıl tesis yapalım, bana açıklasınlar. En az bir tesisin maliyeti prefabrikasyon yapalım dedik, 1 milyon TL maliyeti var. Alınan paranın kaydı var. Tadilat yapıldı o zaman'' dedi.

''Ertuğrul Sağlam takımı almak istedi''

Ertuğrul Sağlam'ın da bir dönem takımı almak istediğini ifade eden Başkan Caner, "Daha önce Ertuğrul Sağlam hocayla bir oluşum içerisine girdik ama olmadı. Biz Zonguldak Kömürspor'un ayakta kalması için uğraşıyoruz. O pozisyondan buralara geldik. Ama Zonguldak Kömürspor'un ileri dönük 4 sene, 5 sene önceki parayı falan almadı. Yani başka takımlara tesis için verilen paralara baksınlar, bir de bize tesis için verilen paralara baksınlar. Yani devede kulak. Bizim için büyük başarı. Biz normalde hiç para almadık" diye konuştu.

''135 bin lira saha kirası için icraya verildik''

135 bin lira saha kirası için icraya verildiklerini belirten Caner, "Zonguldak Kömürspor'u herkes televizyonda seyretti. Bu sahadan bizden 135 bin lira kira istiyorlar. Sahanın durumu belli. Sonra bunu icra yoluyla alıyorsun, icra koyuyorsun. Allah'tan korkun yok ya. Saha yapamıyorsanız tribün yapın dedik. Bu sahaya saha kirası veriyoruz ya. Bu kadar sahipsizlik olmaz. Kimsenin umurunda değiliz. Alaplı'daki porsuk ağacı kadar değerimiz yok'' diyerek tepkisini dile getirdi.