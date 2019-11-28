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Zonguldak Kömürspor mağazası kapatıldı

TFF 2.

Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un açtığı, 'Zonguldak Kömürspor Store'a beklenen destek gelmeyince mağaza kapandı.


Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Valilik binası yanına Zonguldak Kömürspor Store açılmıştı. Büyük umutlarla açılan ve içerisinde Zonguldak Kömürspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazadan beklenen destek gelmeyince kilit vurulmak zorunda kalındı.


Zonguldak Kömürspor Store'a kilit vurulmasının ardından kırmızı-lacivertli takımın bir projesi daha yok oldu.

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