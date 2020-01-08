İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı

Zonguldak Kömürspor, Samsunspor’un 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Samsunspor'un 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım ligin ilk yarısında Kırıklarelispor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i transfer etti. Beşir, kente gelerek Zonguldak Kömürspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı.


Aralıkspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir, sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Şanlıurfaspor, Yılport Samsunspor ve GMG Kırklarelispor formalarını giydi.


Beşir, Süper Lig'de 7, TFF 1. Lig'de 18 ve TFF 2. Lig'de 37 ve Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta forma giydi.


Genç forvetin Samsunspor forması ile 2 golü bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.