Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı

Zonguldak Kömürspor, Samsunspor'un 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım ligin ilk yarısında Kırıklarelispor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i transfer etti. Beşir, kente gelerek Zonguldak Kömürspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı.

Aralıkspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir, sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Şanlıurfaspor, Yılport Samsunspor ve GMG Kırklarelispor formalarını giydi.

Beşir, Süper Lig'de 7, TFF 1. Lig'de 18 ve TFF 2. Lig'de 37 ve Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta forma giydi.

Genç forvetin Samsunspor forması ile 2 golü bulunuyor.