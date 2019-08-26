Zonguldak Kömürspor olağan üstü kongresi ertelendi

Kırmızı Lacivertli kulübün yapılması planlanan olağan üstü kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

TFF 2.Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor içinde bulunduğu maddi krizi aşmak ve transfer yasağını kaldırmak için olağan üstü kongre kararı almıştı. 26 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan olağan üstü kongre çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Öte yandan Zonguldak Kömürspor yönetimi toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Kırmızı Lacivertli yönetim olağan üstü kongreyi 7 gün yada 15 gün sonra kulüp binasında yapacağı öğrenildi.