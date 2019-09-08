Zonguldak Kömürspor sahasında Amed'i 1-0 yendi

Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

SAHA: Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu

HAKEMLER: Ozan Bileyci, Salim Şanlıer, Ogün Kamacı

Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan, İsmail, Muhammer(Metin dk. 78), Serhat, Onurcan, Berkan, Mehmet Gürkan(Tezcan dk. 90 ?), Görkem (Muhammet dk. 88 ?)

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan, Yiğitcan, Azad, Abdullah(Yüksel dk. 70), Oguz, Onur, Burak, Hüseyin, Atakan(Muhlis dk. 82 ?), Bünyamin (Bulut dk. 66), Muhammet

GOL: Serhat Baştan (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)