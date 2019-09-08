İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Kömürspor sahasında Amed'i 1-0 yendi

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.


SAHA: Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu


HAKEMLER: Ozan Bileyci, Salim Şanlıer, Ogün Kamacı


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk, Hakan, Ramazan, İsmail, Muhammer(Metin dk. 78), Serhat, Onurcan, Berkan, Mehmet Gürkan(Tezcan dk. 90 ?), Görkem (Muhammet dk. 88 ?)


Amed Sportif Faaliyetler: Serkan, Yiğitcan, Azad, Abdullah(Yüksel dk. 70), Oguz, Onur, Burak, Hüseyin, Atakan(Muhlis dk. 82 ?), Bünyamin (Bulut dk. 66), Muhammet


GOL: Serhat Baştan (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.