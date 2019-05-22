Zonguldak Kömürspor tur arıyor

Zonguldak'ta U-14 Ligi'nde şampiyon olan Zonguldak Kömürspor altyapısı 23-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ter dökecek.

Kırmızı-lacivertli takımın şampiyonada grubu belli oldu. A grubunda mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor'un grubunda Kastamonuspor, Atakum Belediyespor, B grubunda ise Yeni Çorumspor, Samunsu Kadıköyspor ve Yeni Orduspor takımları yer alıyor. Tek devre lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda A ve B grubunun birincileri final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Finalde kazanan takım ise ismini bir üst tura yazdıracak.

Kırmızı-lacivertli takım şampiyonada rakipleri birer birer eleyerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Zonguldak Kömürspor yarın Sinop'ta saat 15:00'te Kastamonuspor ile ilk maçına çıkacak.