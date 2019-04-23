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Zonguldak Kömürspor ve altyapı 23 Nisanı kutladı

Zonguldak Kömürspor’un altyapısında eğitim gören minik elmaslar, A takım antrenmanını ziyaret ederek Türk bayrağı açıp 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.

Zonguldak Kömürspor'un altyapısında eğitim gören minik elmaslar, A takım antrenmanını ziyaret ederek Türk bayrağı açıp 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.


TFF 2. Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bakspor maçı hazırlıklarına Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda başladı. Kırmızı Lacivertli takımın altyapısında eğitim gören 2005-2006 doğumlu sporcular altyapı antrenörleri Muhammet Şafak ve Metin Aydın yönetiminde A takım antrenmanını ziyaret ederek Kömürsporlu oyuncular Bakspor maçı öncesinde moral verdi. Minik elmaslar A takımdaki ağabeyleri ve hocalarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından altyapı oyuncuları A takımdaki teknik heyet ve oyuncularla birlikte Türk bayrağı açarak 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.


Teknik direktör Cahit Terzi; ''İlerde ağabeylerinin yerini alarak iyi bir sporcu olacaklar''


Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, altyapıdaki oyuncuların ilerde A takımdaki oyuncuların yerini alacaklarını söyleyerek,''İlk önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Çocuk bayramını ilk kutlayan ülkelerden birisiyiz. Bize bunu armağan etti. Ona her zaman minnettarız. Çocuklarla bir araya gelmek gerçekten çok güzel. Altyapıdaki çocuklarında bu etkinliğe katılması bizi çok mutlu etti. İnşallah onlarda büyüyünce ağabeylerini yerini alarak iyi bir sporcu iyi bir birey olacaklar''dedi.

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