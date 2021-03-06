Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı

com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un yetenekli oyuncularından Batuhan Yılmaz, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

com 2. Lig beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un 17 numaralı oyuncusu Batuhan Yılmaz, Teknik Direktör Barış Şeref tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Kahramanmaraşspor karşılaşmasında ikinci yarının başında oyuna giren ve karşılaşmanın 81. dakikasında oyundan alınma kararına itiraz eden Batuhan Yılmaz, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakılan Yılmaz, bugün takımla yapılan antrenmanda yer almadı.

Perşembe günü Devrek İlçe Stadı'nda saat 14.00'te oynanan Kahramanmaraşspor karşılaşmasında ikinci yarının başında oyuna sokulan ancak dakika 81'de beklenmedik bir şekilde oyundan çıkarılan Batuhan Yılmaz ile Teknik Direktör Barış Şeref arasında yaşanan gerginlik müsabakaya damga vurdu. Oyundan alınma kararına itiraz eden Batuhan Yılmaz'a kırmızı-lacivertli ekibin patronu Barış Şeref'ten gelen tepki ise sert oldu. Şeref, karara itiraz eden Batuhan Yılmaz'ı formasından tutarak soyunma odasına doğru itti.

Anagold 24 Erzincanspor hazırlıklarını sürdüren Zonguldak Kömürspor'da bugün yapılan antrenmanda Batuhan Yılmaz'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Antrenmanlara alınmayan Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.