Zonguldak Kömürspor'da gündem A.Ş. ve teknik direktör

Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon planlaması için çalışmalara başladı. Kömürspor yönetimi yeni sezon öncesinde ilk olarak A.Ş. sorununu çözerek takımdan ayrılacağı kesinleşen Cahit Terzi'nin yerine yeni bir hocayla masaya oturacak.

Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kırmızı grubu 11 galibiyet 9 beraberlik 14 mağlubiyetle 11'inci sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezondan daha sancılı bir dönem yaşayan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner yönetiminde kolları sıvayarak yeni sezon planlaması için çalışmalara başladı. Kırmızı-lacivertli takım ilk olarak uzun zamandır gündeminde olduğu A.Ş konusu için harekete geçerek Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Federasyondan gelecek olumlu cevaba göre hareket edecek Kömürspor ondan sonra olağan üstü kongreye giderek yönetimi güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Cahit Terzi yönetiminde zor da olsa ligde kalmayı başaran kırmızı-lacivertli takım, yeni sezonda birçok zorlu süreçte geçecek. Öncelikle Cahit Terzi'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Kömürspor yönetimi toplanarak bu sorunu çözecek. Zonguldak Kömürspor yönetiminin takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkartarak şampiyon yapan eski teknik direktör Şenol Demir'i gündemine aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli takımda yeni yönetimin güçlendirilmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Demir'le anlaşması hedefleniyor.

Öte yandan Kömürspor, sezonu 26 kişilik futbolcu kadrosuyla kapattı. Bu futbolculardan 10'unun sözleşmesi sona erdi. Söz konusu futbolcuların yeni sezonda Zonguldak Kömürspor'la devam edip etmeyecekleri merak konusu. Sezonun bitmesine 4 maç kala ayrılığını açıklayan kaptan Mert Caymaz ile yarım sezonluğuna kiralık oynayan Semih Karadeniz ile Akif Karagülmez, yeni sezonda Zonguldak Kömürspor'da olmayacak. Sözleşmesi biten diğer futbolcular Berkan Akdeniz, Hüseyin Yılmaz, Kamil İçer, Mehmet Öztonga, Sinan Ören (kaleci), Şahin Aygüneş ve Turan Yılmaz'ın durumları belirsiz. Şahin ve Mehmet dışında as kadroyu oluşturan diğer 5 futbolcunun takımda kalma olasılıkları zayıf. Bu futbolcuların dışında Cömert Kandemir, Doğukan Bad, Emre Kara, Gencay Erten, İsmail İn, Kaan Akgün, Mustafa Öztürk, Okan Duran, Okan Eken, Onur Uslucan ve Ege Ömür'ün lacivert-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmeleri var. Mukaveleleri 2020 yılında bitecek bu futbolculardan da kesin gidecek olanlar var. Ayrılmak isteyen futbolcular, sözleşmede belirtilen bonservis ücreti karşılığında serbest kalacak. Lacivert-Kırmızılı takımda kaleci Mustafa Söylemez ile Rıdvan Coşkun'un 2021, kaleci Melikhan Sarı'nın 2021, Tezcan Gökmen ile kaleci Egemen Yaylı'nın 2023 yılına kadar sözleşmeleri devam edecek.