Zonguldak Kömürspor'da olağan üstü kongre yapıldı

Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da olağan kongresi 26 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Tekrar toplanan Zonguldak Kömürspor yönetimi olağan üstü kongresini Ticaret ve Sanayi Odasında yaptı.

Mevcut Başkan Süleyman Caner'i liste ile aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in yeni yönetimi 27 kişilik ekipten oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yer alan bir çok yönetici yeni dönemde de listede yer aldı. Öte yandan kongrede alınan en önemli karar ise üyelik sistemi oldu. Artık yeni dönemde aylık 100 lira senelik 1200 lira düzenli ödeyen üyeler kongrede söz sahibi olabilecek.

''3 yıl boyunca aidatı düzenli ödeyenler kongrede söz sahibi olacak''

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, “Bu sene Zonguldakspor'un iyi yerlere gelmesi lazım ve bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kulübü üyelik sistemine açtık tüzük tadilatı ile. 3 yıl boyunca üyelik aidatını düzenli ödeyenler seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Bunun adımını kongre ile atmış bulunuyoruz. Aylık 100, senelik Bin 200 lira olarak. Bu şekilde Zonguldakspor'un ayağa kalkması ve güçlenmesi lazım. Artık eleştiri zamanı değil iş ve kenetlenme zamanı. Ne kadar çok erken el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz.Bazı sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyordu ancak bir netice alamadık. İstekli olan arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olurlar.” dedi.

Kongre sonucunda oluşturulan yeni yönetimin listesi şu şekilde:

Asil Üyeler

Hüseyin Demir

Muammer Toprak

Tayfun Demir

Muhammet Özdemir

Doğan Şişman

Şaban Aydemir

Murat Koca

Deha Emral

Engin Küçükarslan

Murat Candaş

Lütfü Aydın

Kerem Mantarlı

Okan İlkbahar

Sabit Danış

Aşkın Demirci

Esra Geyikli

Derya Akbıyık

Erim Zeki Berbeoğlu

Muhammet Cüntay

Caner Baydar

Yasin Hamzaçebi

Mehmet Abalı

Adil Dilaver

Osman Zaimoğlu

Şükrü Öztürk

Süleyman Bezir

M.Hakan Gülay

Süleyman Demiro

Yedek Üyeler

Seyfullah Demir

Rüsdem Kiret

Önder Kiret

Hasan Yücesan

İlhan Kutlu