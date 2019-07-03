İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Kömürspor'da olağan üstü kongre yapıldı

Zonguldak Kömürspor’da beklenen olağan üstü kongre yapıldı.

Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.


TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da olağan kongresi 26 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Tekrar toplanan Zonguldak Kömürspor yönetimi olağan üstü kongresini Ticaret ve Sanayi Odasında yaptı.


Mevcut Başkan Süleyman Caner'i liste ile aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in yeni yönetimi 27 kişilik ekipten oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yer alan bir çok yönetici yeni dönemde de listede yer aldı. Öte yandan kongrede alınan en önemli karar ise üyelik sistemi oldu. Artık yeni dönemde aylık 100 lira senelik 1200 lira düzenli ödeyen üyeler kongrede söz sahibi olabilecek.


''3 yıl boyunca aidatı düzenli ödeyenler kongrede söz sahibi olacak''


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, “Bu sene Zonguldakspor'un iyi yerlere gelmesi lazım ve bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kulübü üyelik sistemine açtık tüzük tadilatı ile. 3 yıl boyunca üyelik aidatını düzenli ödeyenler seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Bunun adımını kongre ile atmış bulunuyoruz. Aylık 100, senelik Bin 200 lira olarak. Bu şekilde Zonguldakspor'un ayağa kalkması ve güçlenmesi lazım. Artık eleştiri zamanı değil iş ve kenetlenme zamanı. Ne kadar çok erken el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz.Bazı sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyordu ancak bir netice alamadık. İstekli olan arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olurlar.” dedi.


Kongre sonucunda oluşturulan yeni yönetimin listesi şu şekilde:


Asil Üyeler


Hüseyin Demir


Muammer Toprak


Tayfun Demir


Muhammet Özdemir


Doğan Şişman


Şaban Aydemir


Murat Koca


Deha Emral


Engin Küçükarslan


Murat Candaş


Lütfü Aydın


Kerem Mantarlı


Okan İlkbahar


Sabit Danış


Aşkın Demirci


Esra Geyikli


Derya Akbıyık


Erim Zeki Berbeoğlu


Muhammet Cüntay


Caner Baydar


Yasin Hamzaçebi


Mehmet Abalı


Adil Dilaver


Osman Zaimoğlu


Şükrü Öztürk


Süleyman Bezir


M.Hakan Gülay


Süleyman Demiro


Yedek Üyeler


Seyfullah Demir


Rüsdem Kiret


Önder Kiret


Hasan Yücesan


İlhan Kutlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.