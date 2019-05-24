Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör tamam

Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktör Serkan Afacan ile anlaşma sağladı.

Zonguldak Kömürspor'un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, iskelet kadroyu korudukları takdirde şampiyon olacaklarını söyleyerek, hoca konusunda prensipte anlaştıkları Serkan Afacan'ın Pazar günü kente geleceğini söyledi. Demir ayrıca yönetimin sayısını düşüreceklerini de ifade etti.

''Afacan Pazar günü kente gelecek''

Zonguldak Kömürspor'un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, Bandırmaspor'un hocası Serkan Afacan'la anlaştıklarını ifade ederek, ''Serkan hocayla kesin olarak anlaştık. Pazar günü kente gelerek prosedürleri görüşeceğiz. Yardımcısı ile göreve başlayacak. Bizim A takımdaki yardımcı hocalarımızda kalacak. Onlardan memnunuz. Onlarda görevlerine devam edecek'' dedi.

''Kongre bayramdan sonra''

Kongrenin bayramdan sonra olduğunu ifade eden Demir, ''Kongreyi bayramdan sonra yapacağız. Başkanımızdan memnunuz. Onunla yola devam edeceğiz. Yönetimin sayısını 16'ya düşürmeyi düşünüyoruz. Düşüncemiz bu yönde. Takım katkı verecek isimleri yönetime alacağız. Yeni bir yönetim oluşturacağız'' diye konuştu.

''İskelet kadroyu korursak şampiyon oluruz''

Zonguldak Kömürspor'un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, ''Maddi sıkıntılarımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz iskelet kadroyu korumak. Bunun için uğraşacağız. İskelet kadroyu korursak şampiyon oluruz. Koruyamasak da ligi orta sıralarda tamamlarız. Amacımız iç transferde oyuncuların alacakların hepsini vermek'' şeklinde konuştu.