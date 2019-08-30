Zonguldak Kömürspor'da transfer yasağı kalktı

Zonguldak Kömürspor Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 450 bin TL'lik borcunu ödeyerek transfer yasağını kaldırdı.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da ekonomik kriz ve futbolcuların alacaklarını nedeniyle geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübe transfer yasağı getirilmişti. Zonguldak Kömürspor'un 1 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Manisa FK öncesinde transfer yasağı ile flaş gelişme yaşandı. Kömürspor'un Genel Kaptanı Hakan Hürfikir'in girişimleri sonucunda 450 bin TL'lik borç Türkiye Futbol Federasyonu'na yatırılarak transfer yasağı kaldırıldı.

Bu gelişme ile birlikte kırmızı-lacivertli kulübün transfer tahtası da açıldı.