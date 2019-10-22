Zonguldak Kömürspor'dan destek çağrısı

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, şehrin tek profesyonel takımı Zonguldak Kömürspor'un saha içinde hiç reklamının olmadığını vurgulayarak sitem etti.

Zonguldak halkının reklam konusunda biraz daha duyarlı olmasını isteyen Caner, ayrıca VIP koltuk satışlarında herkesin destek olmasını istedi. Sahada bir reklam tabelasının olmadığını ifade eden Caner, "Takımımızın şu anki gidişatı bizleri sevindiriyor. Geçen hafta Şanlıurfaspor maçında da saha ne kadar kalabalıktı gördünüz. Zonguldak'ın kalbi her zaman stadyumda atıyor. Güzel bir ortam var, herkes takımına destek olsun. Maçta da görüyorsunuz Zonguldak'ın tek profesyonel takımı Zonguldak Kömürspor'da bir tane reklam yok. Bugün ilçe takımlarının sahalarına bakıyorsunuz reklamlardan yer yok. Ama bir il takımının maçlarını oynadığı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda bir tane reklam yok. Lütfen sahaya reklam konusunda destek versinler bize. Bu stadyuma 5 bin kişi giriyor. Reklam konusunda biraz daha duyarlı olalım" diye konuştu.

"VIP koltuk satışlarına ilgi bekliyoruz"

VIP koltuk satışlarının devam ettiğini aktaran Caner, "Sahada VIP koltuk satışlarımız başladı. Alanların koltuklarının başlarına isimlerini yerleştirdik. Bu konuda da taleplerin artmasını bekliyoruz. Herkesin bu konuya da duyarlı olmasını istiyoruz. İnanıyorum herkes elini taşın altına koyarak VIP koltuklara ilgi gösterecek" ifadelerini kullandı.