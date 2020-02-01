Zonguldak Kömürspor'dan orta sahaya takviye

Zonguldak Kömürspor transfer son gününde Boluspor ile yollarını ayıran 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Çınar'ı kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde orta sahaya takviye yaptı. Kırmızı- lacivertli takım son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 20 yaşındaki genç futbolcu Mustafa Çınar'ı transfer etti. Kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Çınar, Kocasinanspor altyapısında yetişmiş ve sırasıyla Damlaspor, Sarıyer, Kasımpaşa, İstasnbulspor, Yeşilköy ve Boluspor formalarını giymişti.

Çınar'ın Bölgesel Amatör Lig'de 12, TFF 1.Lig'de 1 maçı bulunurken, U-16, U17 ve U-19 alt yaş kategorilerinde 3 golü bulunuyor.