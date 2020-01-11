Zonguldak Kömürsporlu futbolcular formalarını sahaya bıraktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, bugün sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Sezon başından buyana kadar paraları alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızı-lacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.