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Zonguldak Kömürsporlu futbolcular formalarını sahaya bıraktı

Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, Manisaspor maçının ardından takıma sahip çıkılmamasını gerekçe göstererek, formalarını çıkarıp orta sahaya bıraktı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, bugün sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.


Sezon başından buyana kadar paraları alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızı-lacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.

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