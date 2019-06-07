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Zonguldak Kömürspor'un genç yeteneği Türkiye derecesi yaptı

Zonguldak Kömürspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki genç oyuncu Görkem Göklü LGS’de 90 sorunun 89 doğru yanıt vererek Türkiye derecesi elde etti.

Zonguldak Kömürspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki genç oyuncu Görkem Göklü LGS'de 90 sorunun 89 doğru yanıt vererek Türkiye derecesi elde etti.


TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un U-14 kategorisinde forma giyen genç oyuncu Görkem Göklü yeşil sahalarda ki başarısını derslerine de yansıttı. Genç futbolcu Lise Giriş Sınavı(LGS)'de 90 sorunun 89'una doğru yanıt vererek Türkiye derecesi yaptı. Zonguldak Kömürspor'lu futbolcunun bu büyük başarısı da teknik heyet ve takım arkadaşlarından tebrik aldı. Öte yandan Zonguldak Kömürspor Kulübünün de genç futbolcunun bu büyük başarısını ödüllendireceği öğrenildi.

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