İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Kömürspor'un sahası bakıma alındı

2.

Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda ki saha bakıma alındı.


TFF Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonun sona ermesinin ardından saha bakıma alındı. Zonguldal Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Amiri Zeki Karadoğan yönetiminde zeminde yıpranan yerlere çim ekilerek düzeltme çalışmalarına başlanıldı. Bu sezon Zonguldak Kömürspor'un bütün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun yeni sezona kadar zeminin yetişmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.