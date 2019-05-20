Zonguldak Kömürspor'un sahası bakıma alındı

Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda ki saha bakıma alındı.

TFF Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonun sona ermesinin ardından saha bakıma alındı. Zonguldal Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Amiri Zeki Karadoğan yönetiminde zeminde yıpranan yerlere çim ekilerek düzeltme çalışmalarına başlanıldı. Bu sezon Zonguldak Kömürspor'un bütün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun yeni sezona kadar zeminin yetişmesi bekleniyor.