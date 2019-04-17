Terzi, Zonguldak Kömürspor'a yakışmayan 2 deplasman yaşadıklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Teknik direktörü Cahit Terzi açıklamalarda bulunarak Kömürspora yakışmayan 2 deplasman yaşadıklarını belirterek İçeride oynayacakları maçlarla ligi güzel bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, ligin bitimine 2 hafta değerlendirmelerde bulundu. 2 deplasman maçında kendilerine yakışmayan bir mücadele sergilediklerini ifade eden Terzi, 'İçeride oynayacağımız 2 maç var. İkisini kazanarak 6 puan almak ve ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Zonguldak Kömürspor'a yakışmayan 2 deplasman yaşadık. Maraş ve Tarsus deplasmanları bunlar. Gençleri kazanmak için onlarla sahaya çıktık. Tabi genç oyuncularımız biraz tecrübesizler ve karşı takımın oyuncuları da tecrübeli. Bizim şans verdiğimiz oyuncular Bölgesel Amatör Lig'de bile oynamamış oyuncular. Benim için fazla önemli değil ama halkın ve basının değerlendirmeleri çok daha farklı. Tahammül edemiyorlar. Bizde içeride oynayacağımız son 2 maçı almak için elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanıp sahaya çıkmak istiyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor''diye konuştu.

''Yedek oyunculardan yetenekli oyuncular kazandık''

Oynamayan oyunculardan yetenekli oyuncular kazandıklarını ifade eden Terzi,''Kırklarelispor maçı şu ana kadar tam kadro oynadı. Sadece biz gençlerle sahaya çıkıyoruz. Diğer takımların hep 5 hedefi ve şampiyonluk hedefi var. 7-8 takımın da düşme riski olduğu için kadrolarını bozmadılar. Biz 18'e bile almadığımız çocukları ilk 11'de başlattık. Bunların arasında yakaladığımız birkaç tane futbolcu var. Bu da Zonguldakspor için çok büyük bir kazanç. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız''diye konuştu.

''Okan ve Kamil sezonu kapattı''

Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, Kamil ve Okan'ın idmana katılmadığını söyleyerek,''Kamil İçer maçta sakatlanarak çıkmıştı. Okan Eken'in de sentetik sahada idman yaptığımız için hafif bir sakatlığı var. İkisine de sezon sonuna kadar izin verdik. Şu an ki mevcut kadromuzla ligi bitireceğiz.” dedi.