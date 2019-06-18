Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un sezon açılış tarihi belli oldu. Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonu açarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 1 hafta kendi tesislerinde kamp yapacak olan Kırmızı Lacivertli takım bu sırada iç ve dış transferde anlaştığı oyuncuları da kampa dahil edecek. Diğer taraftan Zonguldak Kömürspor 1 haftalık kampın ardından oyunculara bir kaç gün izin vererek 1'inci etap kampa için Kızılcahamam ya da Bolu'ya gidecek.