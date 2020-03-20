İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak Limanı'nda karona virüs tedbirleri

Zonguldak Valiliği, limanda koronavirüs tedbirlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.


Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamada riskli bölgelerden gelen gemilerin açıkta bekletildiği, sağlık görevlilerince mürettebatın gemide muayene edildiği kaydedildi. Muayene bulguları normal ise geminin limana yanaştırılıp, taşıdığı yükün boşaltılmasına izin verildiği belirtildi. Mürettebatın ise şehre girişine izin verilmediği belirtildi.


Ro-Ro gemilerinde ise şoförlerin muayene edilip, bulgu varsa hastanede karantinaya alındığı ifade edildi. Bulgu olmayanların ise 14 gün boyunca limanda bekletildiği; günlük muayenelerinin yapıldığı ve 14. günün sonunda bulgu yok ise şehre girişlerine izin verildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.