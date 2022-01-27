Zonguldak Maden Müzesi Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na üye oldu

Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesi olan Zonguldak Maden Müzesi, Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na (European Route Of Industrial Heritage-ERIH) üye olarak kabul edildi.

Endüstri mirası unsurları bakımından henüz yeterli gelişim gösterememiş ülkemizde uzun zamandır Zonguldak'ta ve TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde sürdürülen endüstri mirası odaklı araştırma, işbirliği, tasarım ve proje destek çalışmalarıyla önemli seviyelere gelindi. Zonguldak Maden Müzesi, Santralistanbul Enerji Müzesi ile birlikte Türkiye'den ERIH'e üye olan iki lokasyondan biri oldu. Söz konusu üyelik, Zonguldak'ın taşkömürü ile birlikte şekillenen tarihinin uluslararası boyutta tanıtımına ve şehrin marka değerine önemli katkılar sunacak.

Zonguldak'ta Maden Müzesi'nin yanı sıra yine uygun görülen diğer endüstri unsurlarının ağa dâhil edilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi ile yakın gelecekte faaliyete geçecek olan Üzülmez Kültür Vadisi için de girişimler başlatılacak. Cumhuriyetin ilk demiryolu hatlarından biri olan Karaelmas Ekspresi'nin de turistik amaçlı kullanılmasını yaygınlaştırarak endüstri rotalarında kömüre giden demiryolu olarak tanıtmak için de çalışmalar devam ediyor. Bununla beraber, köklü bir sanayi kültürüne sahip Kdz. Ereğli ilçesi ile taşkömürünün bulunduğu ilk yer olan Kandilli arasındaki tren yolunun turizm rotası haline getirilmesi için başlatılan çalışmalar önemli bir seviyeye geldi.

Söz konusu ERIH üyeliğinin yanında Zonguldak'ta turizm tanıtım ve geliştirme faaliyetleri kapsamında da çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. UNESCO Küresel Jeoparkı Ağına Zonguldak Kömür Jeoparkı projesiyle adaylık süreci de başlatıldı. Bu çalışmada Zonguldak'ın taşkömürü ve içinde yataklandığı karbonifer kayaçlar odağında ve endüstri mirasını da içerecek şekilde süreç ilerliyor.